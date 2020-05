Koh-Lanta 2020 : Changement soudain, les noms des cinq finalistes gardés secrets

Coup dur pour les fans de Koh-Lanta. Alors que vendredi 15 mai, les noms des cinq finalistes de l'édition 2020 devaient être connus, au final, les téléspectateurs ne sauront rien ! La raison est simple, l'épisode va être encore raccourci.

Alors que la tension est à son comble après le départ de Teheiura, l'élimination de Jessica et les stratégies de Régis, tout le monde a envie de savoir qui d'Inès, Alexandra, Moussa, Claude, Régis et Éric va faire partie des cinq finalistes de cette nouvelle saison du jeu d'aventure. Mais il faudra attendre une semaine de plus, car il n'y aura pas d'élimination cette semaine.

Les téléspectateurs pourront vibrer en observant l'épreuve de confort, mais ce n'est que le 22 mai que l'épreuve d'immunité et le redouté Conseil seront dévoilés. C'est la troisième fois qu'un épisode de Koh-Lanta est scindé en deux. Cela permet pour la chaîne, TF1, de repousser de trois semaines l'organisation de la grande finale qui se déroulera en plateau et en direct, en présence de Denis Brogniart et de tous les aventuriers (ceux qui vivent à plus de 100 kilomètres du lieu de tournage auront-ils une dérogation comme Éric des 12 Coups de midi pour faire le déplacement ?).

C'est donc le 5 juin 2020 que la grande finale de Koh-Lanta aura lieu et même si le déconfinement a débuté, il sera évidemment obligatoire de respecter les gestes barrières. Il ne faut donc pas s'attendre à des embrassades entre le grand gagnant, ses adversaires et Denis Brogniart. Il n'y aura pas non de public. Dur...