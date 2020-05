Koh-Lanta 2020 : Coup de sang au Conseil, une candidate priée de se calmer

Charlotte et Teheiura ont été éliminés de Koh-Lanta 2020 de la pire façon qui soit : avec, chacun, un collier d'immunité en leur possession. Si Teheiura a oublié d'utiliser le sien, Charlotte a préféré le garder pour la suite de l'aventure car elle ne se sentait pas en danger. Et pour cause : on lui avait promis que les votes seraient orientés contre d'autres joueurs. Résultat, à la fin du Conseil, l'heure du règlement de comptes a sonné.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce de l'épisode qui sera diffusé le 8 mai, il y a beaucoup, beaucoup de tension dans l'air. Il est rare de voir un numéro de Koh-Lanta débuter par la suite du Conseil de la semaine passée, pourtant c'est ce qui est prévu tant ce qui s'y est dit et déroulé est important. Il faut dire qu'il y a des points à éclaircir : par exemple, les ex-Rouges, qui croyaient voir la majorité des votes contre Eric et Alexandra, réalisent qu'ils ont été dupés, notamment par Régis, qui ne les a pas suivis. Et c'est en évoquant cette trahison que les choses vont apparemment chauffer.

"Jessica aurait dit à Régis que s'il acceptait de se lier à eux, il y aurait un petit listing : on sauterait un par un un", révèle Inès. Des propos qui font bondir Jessica, laquelle n'est pas au bout de ses peines puisque Régis confirme ensuite : "Jessica m'a dit : 'Bah écoute d'abord ce sera untel, puis untel..."

"Mais arrête !!! Tu es fou ou quoi, non, non Régis, tu mens !!!", se met alors à hurler Jessica, qui bondit du tronc d'arbre sur lequel elle était assise. L'impulsive aventurière fait alors face à Régis comme pour l'affronter. La situation étant en passe de dégénérer, Jessica a alors été priée de se calmer. "Jessica asseyez-vous !", lui demande alors Denis Brogniart, espérant apaiser les tensions.

Dans la suite de la bande-annonce, on peut voir que Jessica reste très affectée par cet épisode : "Je n'ai plus confiance (...) Ce jeu est en train de me rendre folle", lâche-t-elle.