Koh-Lanta 2021 : Lucie et Maxine, proches en secret avant le jeu ? La vérité sur leur lien ! (EXCLU)

Dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes, Jonathan, Lucie et Maxine se sont affrontés sur les terribles poteaux. C'est Maxine, sans surprise, qui a remporté le mythique jeu, emmenant avec elle sa grande copine en finale. Sacrée grande gagnante, l'ancienne gymnaste et Lucie ont noué de forts liens d'amitié. Mais d'après des rumeurs, les deux jeunes femmes se connaissaient déjà bien avant Koh-Lanta... Pour Purepeople.com, Maxine et Lucie font une mise au point !

Entre 2015 et 2016, Maxine a travaillé chez Ma Chaîne Sport comme consultante sportive pour le trampoline, le tumbling, le double mini trampoline et le ski acrobatique. Au même moment, Lucie travaille chez Kombat Sport, une chaîne luxembourgeoise du même groupe. Les deux finalistes de Koh-Lanta réfutent tout lien avant le jeu ! "J'ai travaillé à Kombat Sport, c'est la chaîne cousine dans le même groupe. C'est comme TF1 et TFX. J'étais au Luxembourg et elle à Paris", confirme Lucie.

Et de poursuivre : "Quand on s'est retrouvées à la réunification, en discutant on se rend compte qu'on a eu des parcours similaires. L'INSEP, le journalisme sportif... On s'est découverts des points communs. Je l'avais déjà vue sur une émission à l'écran, mais je n'avais pas fait le rapprochement en la voyant dans Koh-Lanta. J'avais déjà entendu parler d'elle, parce que mes collègues la trouvaient jolie."

Lucie et Maxine, amies avant Koh-Lanta ? "Ces rumeurs sont des conneries"

Toutefois, la championne de MMA l'assure, avec Maxine, elles "ne se connaissaient pas" et "les rumeurs à ce sujet sont des conneries". "On a beaucoup en commun : on vit dans la même ville, on a les mêmes chaussures, le même sac, on a fait Koh-Lanta pour les mêmes raisons... Notre relation s'est créée comme ça. Ses discours je les comprenais et j'avais l'impression de la connaître depuis toujours", lance-t-elle.

De son côté, toujours pour Purepeople.com, Maxine raconte avoir découvert avoir un employeur commun avec Lucie seulement en échangeant sur le camp ! " On ne bossait pas du tout au même endroit, ni pour le même service. Je venais de commencer ma carrière de journaliste, j'étais toute jeune. Je ne faisais que des piges ponctuelles, je n'étais pas du tout employée dans cette chaîne-là. Je bossais pour les sports extrêmes. Mais c'est vrai que c'est incroyable, avoue-t-elle. On a un parcours assez similaire, que ce soit dans le sport ou dans le métier." Des parcours similaires qui ont menés à une belle amitié dans Koh-Lanta.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.