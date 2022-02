Koh-Lanta 2022, Le Totem maudit diffusé le mardi : la prod' s'explique enfin !

Koh-Lanta le vendredi, c'est fini. La dernière édition du jeu, le All Stars intitulé Koh-Lanta, La Légende, avait déjà été diffusé le mardi. Un choix exceptionnel au vu de cette saison anniversaire célébrant les 20 ans du programme ? Pas vraiment, puisque la nouvelle édition, Koh-Lanta, Le Totem maudit, suit le même chemin. De quoi embêter les téléspectateurs, qui espéraient un retour de l'émission d'aventure le vendredi soir. Lors de la conférence de presse, la production s'explique.

"Il y a sur TF1 plus de divertissements que par le passé, explique Rémi Faure, directeur de la programmation de la chaîne, avant d'évoquer The Voice, Mask Singer ou encore Danse avec les stars. C'est un souhait cette année, je ne sais pas à l'avenir, mais c'est un souhait pour l'instant d'avoir une troisième case de divertissement sur une partie de l'année. Il y a également moins de séries américaines sur le marché..."

Autre explication : Koh-Lanta, La Légende a "extrêmement bien marché le mardi à la rentrée". "On fait des parts d'audience records y compris sur les enfants, je rappelle quand même que 90% des enfants en France n'ont pas école le mercredi matin, poursuit Rémi Faure. On fait aussi des parts d'audience énormes sur les jeunes de 15 à 34 ans qui sont plus disponibles le mardi que le vendredi, où ils sortent vraisemblablement."

Enfin, les grilles des programmes se bousculent et le mardi semblait être la meilleure possibilité pour la diffusion de Koh-Lanta. Le directeur de la programmation évoque des "événements sportifs entre maintenant et le mois de juin qui font que c'est plus simple pour la continuité du programme".

Rappelons qu'en marge de la diffusion de Koh-Lanta, La Légende les mardis, Alexia Laroche-Joubert s'était déjà expliquée sur les raisons de ce changement de case. "TF1 m'en avait parlé l'année dernière et je ne vous cache pas que je leur avais dit non, avait-elle déclaré en août 2021 au micro d'Europe 1. TF1 connaît assez la puissance de la marque Koh-Lanta et son univers pour exceptionnellement changer les habitudes. Il y a plus de monde le mardi soir, notamment des jeunes. Et il y a également plus d'assiduité et de gens qui reviennent épisode après épisode." Pari risqué mais gagnant l'an dernier puisque l'édition a fédéré en moyenne 4,33 millions de téléspectateurs.