Koh-Lanta, All Stars 2021 - Le tournage menacé ? Des membres de l'équipe positifs à la Covid-19

Mauvaise nouvelle pour Adventure Line productions. Malgré un dispositif anti-Covid exceptionnel, le tournage de la nouvelle édition All Stars de Koh-Lanta a été rattrapé par ce fléau. Ce sont nos confrères de Tahiti Infos, en Polynésie française où se sont envolés les candidats, qui ont révélé cette information. D'après eux, plusieurs membres des équipes ont été touchés par le coronavirus.

"Un membre de l'équipe de l'émission Koh-Lanta a été testé positif à la Covid-19 et (évacué) dimanche après-midi depuis son confinement à Raiatea vers le centre hospitalier de Taaone. Une enquête sanitaire débute ce lundi auprès d'éventuels cas contacts sur l'île Sacrée. La personne contaminée faisait partie des personnels autorisés exceptionnellement à effectuer leur confinement en dehors de l'île de Tahiti", ont fait savoir nos confrères.

Adventure Line Productions a confirmé la nouvelle auprès de Voici, assurant que c'est un technicien qui a été testé positif. "Il a été mis tout de suite à l'isolement dans un premier temps. Dans un second temps, le corps médical a décidé de l'évacuer vers un centre hospitalier pour une surveillance plus accrue", a rapporté la société de productions d'Alexia Laroche-Joubert. Et d'indiquer : "Le protocole médical mis en place a été suivi et même renforcé après ce cas détecté en testant tous les membres de l'équipe sur place et même les locaux travaillant avec nous".

L'enquête sanitaire en cours doit donc déterminer si d'autres personnes sur le tournage sont atteints par le virus. Tahiti Infos précise d'ores et déjà que des membres de l'équipe placés en quatorzaine avaient déjà été testés positifs à leur arrivée. Une situation inquiétante mais surtout incompréhensible au vu du protocole très stricte imposé. "Pour le coup il y a une bulle qui a été mise en place pour les personnes de Koh Lanta, ceux qui participent aux jeux et l'équipe technique. Donc c'est extrêmement rigoureux dans le suivi de la détection", apprend-t-on.

Pour rappel, le casting de cette édition anniversaire de Koh-Lanta All Stars a été dévoilé au début du mois d'avril. Des aventuriers emblématiques ont accepté de retenter leur chance comme Clémence Castel, Laurent Maistret, Claude Dartois ou encore Cindy Poumeyrol, dont la participation fait grincer des dents.