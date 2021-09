Koh-Lanta All Stars 2021 : Les hommes avantagés ? Coumba balance, la production s'explique

Les trois premiers épisodes de Koh-Lanta, La Légende, marqués par l'abandon médical de Freddy, les éliminations de Patrick et Cindy mais aussi le gros clash au conseil féminin, ont été largement commentés sur les réseaux sociaux. Et les téléspectateurs ne sont pas les seuls à donner leur avis. Karima a ainsi regretté le montage de l'émission de TF1, estimant que les "côtés négatifs" étaient trop mis en avant. De son côté, Coumba estime que les hommes sont avantagés à l'image par rapport aux femmes. Une remarque à laquelle Julien Magne, producteur du jeu d'Adventure Line Productions (ALP), a répondu.

"On parle beaucoup des garçons sur Koh-Lanta et j'avais envie qu'on mette un petit peu les filles en avant, lance-t-elle sur Instagram alors que les équipes mixtes n'avaient pas encore été mises en place. Mais on ne les voit pas beaucoup. En regardant le ratio temps filmé chez les hommes et le ratio temps filmé chez les femmes, on est sur du 60/40. On n'a pas le même temps d'écran." L'athlète qui compte désormais quatre participations à Koh-Lanta (elle a été membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l'orientation du Choc des héros en 2010 et de La revanche des héros en 2012) a pour rappel lancé un mouvement girl power sur le camp, indiquant vouloir que le carré final ne soit composé que de filles.

Cette histoire de temps d'écran entre hommes et femmes a fait réagir la production. C'est auprès de nos confrères de Télé Loisirs que Julien Magne prend la parole. "On a fait un petit exercice... On a regardé concrètement le temps d'antenne consacré aux hommes et aux femmes. Sur l'épisode 1, il y a une différence de deux minutes ; et sept minutes sur l'épisode deux, note-t-il. Sur des épisodes de deux heures... Donc si ça c'est un déséquilibre majeur ou un choix sexiste... Je crois qu'il faut réfléchir un petit peu." Et de nuancer tout de même ses propos : "Après que chacun ait un ressenti subjectif, c'est humain. Mais il faut le confronter à la réalité." En bref, c'est un sujet clos !