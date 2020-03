Koh-Lanta, des alliances avant le tournage : Yassin évoque son édition All Stars

Tous les amateurs de Koh-Lanta se souviennent de Yassin, candidat émérite au Cambodge en 2016 et dans la version All Stars tournée l'année d'après. Sacrifié aux ambassadeurs, ce sportif exceptionnel qui était aussi incontournable sur le camp a marqué l'émission aussi bien par ses performances que son comportement distant avec les autres candidats. Interrogé par TVMag, il a évoqué sa saison All Stars et les possibles alliances qui se mettent en place avant même le début du tournage.

Avec trois enfants à la maison, le discret électricien avait hésité avant de repartir à l'aventure. Mais il s'était laissé tenter par goût du défi et de la revanche. Prévenu qu'il était retenu pour ce casting, Yassin - comme tous les autres candidats - a dû garder cette information secrète. Mais voilà, comme il le déclare, cette règle n'est pas toujours respectée et le jeu peut s'en trouver modifié : "Les gens doivent comprendre qu'une fois notre accord donné à la production et qu'on est retenu pour une édition All Stars, le Koh-Lanta commence déjà parce que les uns et les autres cherchent à savoir qui participe. Pour moi, aucun candidat ne le savait à part Dylan. Nous avons pour consigne de garder le secret, mais il y a un jeu de bluff, des tensions et des alliances qui se mettent en place avant même de partir. C'est quelque chose qui ternit l'aventure, contrairement à une édition régulière où tout le monde se découvre vraiment sur place."

Ce n'est pas la première fois qu'une histoire de pacte est évoquée concernant une version All Stars de Koh-Lanta. Lors de La Revanche des héros en 2012, la rumeur d'un pacte financier entre plusieurs candidats avait fait surface. Comme nous l'avait révélé Clémence Castel, gagnante de l'édition diffusée en 2005 et du Combat des héros en 2018 – elle a également participé au Retour des héros en 2008 –, la production fait tout pour éviter ce genre de situation. Ainsi avait-elle prévenu le plus tard possible les participants de leur sélection : "On a su que l'on partait seulement dix jours avant. Là encore, ça empêchait de créer des alliances avant le jeu."