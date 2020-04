Koh-Lanta : Deux fans de 4 et 9 ans retrouvées seules en forêt, grosse frayeur

L'émission Koh-Lanta donne plus d'idées qu'elle ne le voudrait... Vendredi 17 avril 2020, les gendarmes de Meurthe-et-Moselle se sont mobilisés pour retrouver deux petites filles, âgées de 4 et 9 ans, parties vivre leur propre aventure dans la forêt pour imiter le célèbre jeu de TF1. Les parents de ces soeurs ont signalé leur disparition le jour même, ce qui a déclenché la mise en place d'un important dispositif de recherche. "Une équipe cynophile, une équipe drone, des motocyclistes ainsi que des gendarmes mobiles" se sont retrouvés affectés en renfort sur le département, a indiqué la gendarmerie. Heureusement, une patrouille a pu retrouver les deux enfants, en bonne santé.

Et ces dernières étaient très bien équipées, s'imaginant participer à leur jeu préféré. En effet, pour se préparer à Koh-Lanta, elles n'avaient pas oublié de se munir d'un attirail de pro, à savoir un sac, une couverture, de l'eau, du bois pour le feu ainsi qu'un morceau de viande à faire cuire... Les militaires les ont retrouvées en pyjama et avec leurs doudous. Elles ont alors expliqué avoir voulu passer la nuit dans la forêt. Soulagées, les forces de l'ordre leur ont tout de même conseillé "d'affronter les dangers du fond du jardin avant d'affronter ceux du monde extérieur". L'histoire a rapidement fait le tour de la Toile et est tombée sous les yeux de Denis Brogniart.

Sur Instagram, dimanche 19 avril, l'animateur a donc partagé l'affaire de manière très amusée, mettant toutefois en garde les plus audacieux. "Trop mignon ! Mais attention les enfants, ne partez jamais seuls... Papa et maman peuvent être les chefs de vos tribus de #kohlanta ! L'histoire du dimanche soir. Merci @bricekohlanta pour l'info !", inscrit-il en légende de sa publication. Quant aux petites aventurières en herbe, elles devront pour l'heure se contenter de suivre les épisodes chaque vendredi soir. Moins sensationnel, mais beaucoup plus sûr !