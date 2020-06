Koh-Lanta : Un ancien finaliste et sa femme se lancent dans une sacrée aventure

En 2019, Steeve a marqué la saison de Koh-Lanta à laquelle il a participé. Aventurier aguerri, il parvenait à se hisser jusqu'à la fameuse et terrible épreuve des poteaux. Malheureusement, il n'avait pas été choisi par sa concurrente Cindy pour faire face au Jury final. Cette dernière s'était alors retrouvée face à Maud, qui a d'ailleurs remporté haut la main cette édition. Qu'à cela ne tienne pour Steeve, l'émission de TF1 aura tout de même bouleversé sa vie. À tel point qu'il avait remis en question sa carrière comme il le confiait lors d'une interview pour Purepeople.com à sa sortie du jeu. "La reprise du travail n'a pas été évidente. J'étais directeur de territoire sur Nice, je ne pouvais plus assurer mes missions. J'ai eu besoin de me réadapter. Je ne savais plus si je voulais continuer ou faire autre chose", nous avait-il confié, indécis.

Depuis, Steeve a finalement délaissé son statut de fonctionnaire pour consacrer une partie de son temps à un projet qui lui tient particulièrement à coeur. C'est ce qu'il a eu l'opportunité d'annoncer lors d'un entretien accordé à France Bleu Azur mardi 16 juin 2020. Ce projet, c'est la cuisine ! En effet, le papa de 47 ans a choisi d'opérer un virage à 180° en montant son entreprise qui se veut familiale, baptisée La Pitchounett. Pour l'heure, il s'agit surtout d'une "association qui valorise et revisite la cuisine 100% locale" nous indique le média. Avec Virginie, sa compagne, il propose des services en livraison à domicile ou pour des événements publics et privés. Mais d'après ses confidences, Steeve voit plus large et aimerait par la suite être l'heureux propriétaire d'un food truck. Ce qui lui permettrait de sillonner les routes de France et même d'Europe afin de proposer ses produits qui mettent à l'honneur les spécialités niçoises. "Avec l'expérience Koh-Lanta, tu t'aperçois qu'avec des produits nobles, tu peux très très bien manger, surtout à Nice !", a-t-il déclaré.

Ce ne serait pas la première fois qu'un ancien candidat de Koh-Lanta se reconvertit à temps plein en chef cuisinier. Souvenez-vous, avant Steeve, c'est Teheiura qui a enfilé un tablier. Il gère même son propre food truck qu'il a nommé le Manatoa (signifiant "l'esprit du guerrier" en polynésien) dans l'Hérault. L'aventurier emblématique compte sur "des plats d'inspiration polynésienne" à bord de son camion pour attirer sa clientèle. L'affaire a rapidement connu le succès puisque Teheiura est désormais sollicité un peu partout dans l'Hexagone. On espère la même réussite pour Steeve !