Koh-Lanta : Une alliance avant les poteaux ? "On avait dit qu'on ne se saborderait pas !" (EXCLU)

Les noms des trois derniers aventuriers encore en lice dans Koh-Lanta, La Légende sont désormais connus ! Ce sont Ugo, Claude et Laurent qui ont remporté l'épreuve d'orientation et ainsi leur place sur les poteaux. De leur côté, Phil et Jade sont éliminés, aux portes de la grande finale du jeu de TF1. Les malheureux apprentis Robinson quittent le jeu. Une grande déception pour Jade, qui a été, comme vu à l'écran, agacée de voir Claude débarquer sur son point de repère !

Lors de l'épreuve d'orientation, Laurent s'est dirigé seul vers le corail blanc, Ugo et Phil sont allés vers la racine entrelacée et Jade a foncé du côté de la souche oeuf. Petit hic, Claude a choisi la même zone qu'elle. "Il n'était pas censé être avec moi. Il a toujours dit qu'il allait vers la zone la plus éloignée. Mais là, il a décidé de venir avec moi. Il n'a pas voulu changer de zone, confie Jade à Purepeople.com. Ça m'a vachement déstabilisée, plus que stressée. J'étais énervée mais je ne pouvais pas le forcer à aller ailleurs. Mais je ne pense pas que sa présence a joué parce qu'on était au même niveau. Il a juste été beaucoup plus rapide que moi."

Le fait que Claude se retrouve à chercher la même balise qu'elle ne l'a pas déstabilisée. Mais Jade n'a pas compris ce choix. À un moment donné, la jeune maman a même hésité à quitter la zone pour rejoindre Laurent, seul sur la sienne et avec un repère plus facilement identifiable... mais un pacte l'en empêchait. "Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû aller sur la zone de Laurent qui était beaucoup plus simple. Mais avec lui et Phil on avait dit qu'on ne se sabordait pas, avoue-t-elle. Claude aussi n'a pas été sur le repère de Laurent, peut-être qu'ils se l'étaient dit aussi auparavant. On a essayé de la jouer de la manière la plus juste possible. Je me dis que c'est le destin, que ce n'était pas fait pour moi." Ce destin, Jade l'a accepté malgré l'énorme déception. "Moi, je voulais être sur les poteaux et les gagner !", assure-t-elle.

Rappelons qu'elle a déjà été deux fois au bout de l'aventure. En 2007, elle est ressortie grande gagnante de son Koh-Lanta. Puis, en 2009, lors de sa participation à une première édition baptisée Koh-Lanta, Le Retour des héros Jade avait gagné l'épreuve des poteaux et s'était inclinée en finale face à Romuald.

