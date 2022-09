Koh-Lanta : Une candidate mariée à un footballeur est maman pour la 2e fois !

Rappelons que c'est en mai dernier que la belle brune avait officialisé sa grossesse. "Surprise ! Ce que je vous ai caché, avait-elle lancé sur Instagram en légende d'une photo d'elle avec un ventre bien arrondi. Comme vous le savez pour certaines je n'ai pas aimé ma première grossesse... et je n'ai pas honte de le dire ! Placenta praevia, césarienne, évanouissement, malade, et j'en passe... J'ai vraiment SUBI cette période et je crois qu'on est beaucoup à la vivre comme ça, non ? Au point où je n'avais plus envie de recommencer..." Et de poursuivre : "Et oui je vous ai pris pour des menteuses quand vous me disiez que toutes les grossesses étaient différentes... MAIS vous aviez raison les gars !"

Après cela, Marylou Sidibé épouse Sissoko avait évoqué à quelques reprises sa condition de femme enceinte sur son compte. Toutefois, elle n'avait pas donné plus d'informations quant au sexe ou futur prénom de son bébé. Une chose est sûre, avec son épouse Moussa Sissoko et leur adorable petite Maliya (3 ans), ils vivent un vrai bonheur !