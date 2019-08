Koh-Lanta : Wafa et Jade inséparables et bientôt voisines, confidences...

Koh-Lanta peut permettre à des candidats de trouver l'amour. C'est notamment le cas de Jesta et Benoît (Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016) qui sont aujourd'hui mariés et les heureux parents de Juliann. L'émission d'aventure de TF1 est aussi l'occasion de créer de solides liens d'amitié.

Elles n'ont pas fait l'aventure ensemble, mais Jade (qui a gagné Koh-Lanta en 2007 et les poteaux dans Le Retour des héros en 2009) et Wafa (Koh-Lanta Vietnam en 2010, Koh Lanta : La Revanche des héros en 2012) sont très proches aujourd'hui. "Jade, c'est ma soeur, c'est mon sang. S'il lui manquait un rein, je le lui donnerais sans hésiter. C'est ma meilleure amie. On se voit régulièrement. Je remercie Koh-Lanta parce qu'on a fait une interview il y a dix ans et, depuis, on ne s'est jamais lâchées", nous a confié celle qui sera de retour à la télévision dans La Bataille des couples sur TFX, le 26 août prochain.

Wafa nous a ensuite fait une petite révélation sur un projet d'avenir : "Je vais vivre pas loin de chez elle dans pas longtemps. J'en dirai plus plus tard. Ça va être à l'étranger." Jade semble vivre à Ibiza, en Espagne, si l'on en croit une publication de la maman de Jenna (née en janvier 2018, fruit de ses amours avec son actuel amoureux) et de Manel (née d'une précédente relation).

Le 16 juin dernier, Wafa a mis en ligne une photo sur laquelle elle pose à côté de Jade. Ses abonnés ont ainsi découvert que sa grande amie était devenue maman d'une charmante petite tête blonde. "À la vie à la mort, ma soeur ! Le destin nous a donné nos filles à cinq mois d'écart, si on avait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi", avait-elle légendé sa publication. Et elle avait précisé que la photo avait été prise à Ibiza.

