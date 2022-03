Kourtney Kardashian : Prise de poids, ménopause... Ses obstacles pour devenir maman à 42 ans

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs fans. Elles sont également plus exposées aux rumeurs, critiques ou moqueries. Kourtney Kardashian en fait la triste expérience en étant la cible de commentaires sur son poids. La star de télé-réalité en a pris et révèle la raison : un traitement pour une fécondation in vitro, qui déclenche une ménopause.

Ces confidences, Kourtney Kardashian les a faites à sa mère, Kris Jenner. Un extrait de leur discussion a été inclus dans la bande-annonce de la nouvelle émission de télé-réalité The Kardashians, disponible le 14 avril sur la chaîne Hulu. Kourtney a révélé à sa mère que son fiancé Travis Barker et elle souhaitaient avoir un enfant. Kourtney a commencé un traitement pour fécondation in vitro, qui a provoqué une prise de poids. Ses followers Instagram l'ont remarqué et se sont posés des questions.

"C'est méchant de parler sur les gens quand on a aucune idée de ce qu'ils vivent. Les médicaments qu'on me donne, ils me donnent la ménopause. Littéralement, la ménopause", a expliqué Kourtney Kardashian à Kris Jenner.

Dans la bande-annonce de The Kardashians, Kourtney et Travis se rendent dans un cabinet médical pour une échographie et un prélèvement de sperme à congeler.