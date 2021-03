Kourtney Kardashian très provocatrice pour un dîner en amoureux avec Travis Barker

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont tous les deux parents. Les enfants de Kourtney, Mason, Penelope et Reign (11, 8 et 6 ans) sont nés de sa précédente relation avec Scott Disick. Le batteur du groupe Blink-182 en a deux, Landon et Alabama (17 et 15 ans), issus de son deuxième mariage avec l'ex-première dauphine de Miss USA Shanna Moakler.

Du côté des petites soeurs de Kourtney, Kim est en plein divorce avec Kanye West. Les deux ex-époux n'auraient plus aucun contact, Kanye ayant demandé à Kim de passer pour ses gardes du corps pour communiquer avec lui. Khloé, elle, fait toujours l'objet de soupçons de fiançailles avec son compagnon basketteur Tristan Thompson.