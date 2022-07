Krypto et les Super-Animaux : Découvrez les célébrités qui se cachent derrière les voix du film !

Le film d'animation Krypto et les Super-Animaux signé Jared Stern et Sam Levine s'apprête à sortir sur les écrans français, le 27 juillet 2022. La ligue des justiciers y est capturée par Lex Luthor et Lulu, son cochon d'inde. Krypto, le chien de Superman, décide donc de former une équipe d'animaux aux super-pouvoirs pour aller le sauver. Aux voix off de cette folle aventure, on retrouve un casting de choix avec Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon et John Krasinski.



Mais devant ces grands noms du cinéma hollywoodien, le casting des voix off françaises n'a pas à trembler. En effet, elles sont de nombreuses célébrités à avoir accepté le challenge. Pour cette aventure pleine d'humour et d'action, le film peut compter sur la participation exceptionnelle de l'artiste Soprano. Une grande première pour l'artiste. Pour cette première collaboration dans un film d'animation, il interprète Chip, l'écureuil peureux, héros malgré lui et membre de la bande de Krypto, super-chien de Superman. Une aventure qui devrait plaire à ses trois enfants : Inaya, 14 ans, Lenny, 13 ans et Luna 10 ans.