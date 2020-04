Kylie Jenner dévoile le nombre (énorme) d'enfants qu'elle veut avoir !

Confinées chez elles, les stars communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Kylie Jenner s'est longuement entretenue avec sa meilleure amie sur Instagram Live. Elle lui a confié vouloir 7 enfants... mais ne pas être encore prête pour le deuxième !

Depuis le début du confinement, les soeurs Kardashian ne se voient plus. Kylie Jenner s'occupe dans sa grande maison avec sa fille de 2 ans, Stormi (née de sa relation avec le rappeur Travis Scott), et a évoqué son désir de fonder une famille nombreuse. La superstar de 22 ans est passée aux aveux en discutant avec sa meilleure amie Anastasia Karanikolaou (dite Stassie Baby), une discussion diffusée en direct sur Instagram.

Kylie Jenner a notamment révélé vouloir "7 enfants en tout", 3 de plus qu'en janvier, quand elle expliquait se voir "sûrement avec 4 enfants". Cependant, Kylie ne compte pas donner de petit frère ou de petite soeur à Stormi dans l'immédiat : "La grossesse n'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux et c'est dur, je ne suis pas encore prête pour ça."

Kylie Jenner est elle-même membre d'une famille nombreuse. La jolie brune a un total de sept frères et soeurs : Burt et Casey, nés du premier mariage de son papa Caitlyn (anciennement Bruce) Jenner avec Chrystie Scott, Brandon et Brody, nés du deuxième mariage de Caitlyn avec Linda Thompson, Kourtney, Kim, Khloé et Rob Kardashian, fruits du premier mariage de sa maman Kris Jenner avec le défunt Rob Kardashian, et enfin Kendall, avec qui elle partage les deux mêmes parents.

La vie en famille nombreuse, Kylie Jenner connaît. Sa fille Stormi, déjà proche de ses cousins et cousines, pourrait vivre la même expérience !