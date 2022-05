Kylie Jenner et Travis Scott, rare sortie en famille : leur fille Stormi, très lookée, leur vole la vedette aux Billboard

Kylie Jenner et Travis Scott ont fait une rare apparition en famille. C'est avec sa fille Stormi Webster que Kylie Jenner a décidé de venir soutenir son compagnon Travis Scott, aux Billboard Music Awards, ce dimanche 15 mai à Las Vegas. Il est en effet rare de voir le couple s'afficher à des évènements publics et encore plus avec leur fille de 4 ans. Mais pour cette cérémonie, le couple, parent de deux enfants, a fait une exception et a brillé sur tapis rouge. Au photocall, ils sont ainsi apparus complices et ont capté l'attention des photographes. Dans une robe Balmain géométrique et moulante, la soeur de Kendall Jenner a fait sensation. En robe crème à une manche, et baskets aux pieds, la petite Stormi a volé la vedette à ses parents. À 4 ans, elle affiche déjà une confiance face à l'objectif et une attitude de star.

Si le couple a monopolisé l'attention, avec cette première apparition officielle depuis la naissance de leur fils –, Doja Cat a également fait parler d'elle. La star qui a vu son album Woman enchaîner les apparitions dans les Tops cette année, est apparue dans une robe Schiaparelli noire, dénudée au niveau de la poitrine, avec des cache-tétons dorés Agent Provocateur. Megan Thee Stallion quant à elle a marqué les esprits dans une robe fluide rose et marron, avant d'opter pour un body sexy et échancré, qui n'a laissé personne insensible. La rappeuse star, interprète de Plan B, s'est amusée avec Cara Delevingne pendant le photocall.

Megan Thee Stallion et Doja Cat très sexy devant Heidi Klum

Lors de cet évènement, à Las Vegas, on a également pu voir Heidi Klum, très en beauté, mais aussi Megan Fox au bras de son fiancé Machine Gun Kelly. L'artiste arborait une manucure de cristaux Swarovski. Un nail art à près de 30 000 dollars à en croire nos confrères de People.com. Mary J. Blige, Kali Uchis, Morgan Wallen, Chloe Bailey, la star de TikTok Dixie D'Amelio, Jack Harlow, Dove Cameron ou encore Latto se sont succédés sur le tapis rouge de ces Billboard Music Awards 2022. Anitta, Brooklyn, Ty Dolla Sign et Florence Welch étaient également présents, tout comme Alexa, Jizzelle et Becky G.