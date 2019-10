Kylie Jenner marquée : elle assume ses vergetures sur les seins et les fesses

La jeune maman a également affirmé à ses fans qu'elle est "impatiente d'avoir d'autres bébés, mais qu'elle n'est pas tout à fait prête". Une confidence qui survient quelques jours seulement après la confirmation de sa rupture avec son compagnon Travis Scott, le père de sa fille : "Travis et moi sommes en excellent termes et notre principale préoccupation, là tout de suite, c'est Stormi, a témoigné Kylie Jenner sur Twitter, le 3 octobre dernier. Notre amitié et notre enfant sont prioritaires." La jeune milliardaire en a profité pour faire taire les rumeurs sur le prétendu retour de flamme avec son ex Tyga : "Tout a été rendu cent fois plus dramatique que ça ne l'est vraiment sur Internet. Il n'y a eu aucun rendez-vous à 2h du matin avec Tyga."