Kylie Jenner : Tendres retrouvailles avec son fils de 8 mois, elle explique pourquoi elle a changé son prénom

La Fashion Week à peine terminée, Kylie Jenner est rentrée à la maison ! De retour à Los Angeles après son passage remarqué à Paris, la cadette de la famille Kardashian a retrouvé sa famille et notamment son fils de 8 mois, dont elle a posté plusieurs nouvelles photos adorables et dont on ne connaît toujours pas le prénom. A ce sujet, elle en a d'ailleurs récemment dit plus...

Un bébé Kardashian-Jenner, dont on ne connaît ni le nom, ni le visage ? C'est plutôt rare ! Et pourtant, c'est toujours le cas du fils de Kylie Jenner et de Travis Scott : âgé de 8 mois, celui-ci n'a toujours pas de prénom officiel puisque ses parents, qui l'avaient appelé Wolf à sa naissance, ont finalement changé d'avis. Mais comment s'appelle-t-il désormais ? Personne ne le sait pour le moment, même si certains avaient parié sur Sun ("soleil"). Sa grande soeur de 4 ans et demi se nommant Stormi ("orage"), cela pourrait se comprendre... Mais rien n'a encore été officialisé, d'autant que les jeunes parents ont évoqué le sujet dans le nouvel épisode de leur série The Kardashians. Discutant avec sa mère Kris Jenner, la jeune femme de 25 ans explique qu'ils "n'avaient pas eu le temps de s'y faire". "On pensait que cela viendrait quand on le verrait mais pas du tout". Expliquant qu'elle s'était sentie "dépassée par les émotions" au moment de signer le certificat de naissance, celle-ci confie également à quel point elle s'est sentie sous pression au moment de lui donner un nom. Le prénom Wolf lui ayant été suggéré par sa demi-soeur Khloé, la jeune femme avait fini par accepter avant de regretter... mais trop tard ! Alors, comment se nomme ce bébé ? Pour l'instant, selon la jeune femme, rien n'est encore acté car le papa change d'avis régulièrement ! Ce qui ne l'empêche pas de l'avoir retrouvé avec bonheur en ce début de semaine après l'avoir laissé quelques jours à Los Angeles. En effet, la petite soeur des Kardashian a fait un passage remarqué à Paris la semaine dernière pour la Fashion Week, où elle a notamment assisté au défilé Schiaparelli dans une robe ultra-décolletée qui a fait tourner la tête des photographes présents. Rentrée auprès de ses enfants, elle a publié plusieurs photos de son bébé... ou plutôt de ses pieds ! Refusant toujours de montrer son adorable bouille, la jeune femme a en effet posté des clichés où l'on devine seulement le nourrisson et notamment l'une où il porte les mêmes baskets que sa malicieuse grande soeur Stormi !