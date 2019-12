L'amour est dans le pré 2019 : Bernadette a coupé les ponts avec André

Lundi 9 décembre 2019, M6 a diffusé la deuxième partie des bilans de L'amour est dans le pré 2019. Bernadette, toujours le sourire aux lèvres, a fait des confidences sur son aventure avec Lionel et André.

A l'issue du speed dating, Dédette a invité le loufoque Lionel et André le fou de moto chez elle. Deux hommes aux antipodes qui ont passé beaucoup de temps à se taquiner, oubliant parfois qu'ils étaient là pour séduire l'ouvrière agricole. Rapidement, Bernadette a été agacée par Lionel, son manque d'engagement, son humour pas toujours compréhensible et sa fainéantise. Elle n'a 'ailleurs pas hésité à le recadrer sèchement.

Ne restait donc qu'André pour qui Dédette avait un penchant et c'était réciproque. Dédé a rencontré les proches de Dédette et après ces festivités, le prétendant a annoncé vouloir rester une journée de plus chez l'agricultrice, car ils avaient "des choses à se dire".

Depuis, le magazine Public a révélé qu'entre Dédé et Dédette il n'y a finalement rien eu de plus que de l'amitié. Face à Karine Le Marchand, la Ch'ti raconte tout d'abord qu'elle a en effet eu du mal à ouvrir son coeur et revient sur le cas Lionel qui n'était pas vraiment prêt à faire des efforts. Puis, elle parle ensuite de Dédé pour qui elle a eu un crush (elle précise ne pas être tombée amoureuse de lui). Malheureusement, lui ne ressentait pas des choses aussi fortes. Dédette a donc demandé à couper les ponts avec lui afin de "passer à autre chose". Bernadette ne regrette cependant pas son aventure car elle lui a permis de retrouver confiance en elle.