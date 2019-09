L'amour est dans le pré 2019, le bilan : Karine Le Marchand tease le final

Pour les téléspectateurs de M6, l'aventure L'amour est dans le pré 2019 commence tout juste. Le 16 septembre, ils ont découvert les derniers speed-dating avec Bernadette, les deux François, Francis et Robert. Mais en réalité, l'expérience vient de se terminer pour les 13 agriculteurs.

Le 19 septembre, la plupart se sont retrouvés afin de tourner le bilan comme l'a dévoilé l'animatrice Karine Le Marchand sur Instagram. "L'heure du bilan a sonné... tout cet amour, ça donne le sourire et des ailes...#tournage #bonheur #hope #love", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle pose aux côtés de Bernadette, Sandrine, Sophie-Élodie, Didier, Charles-Henri, Yves, Jean-Michel, Francis, Laurent et les François.

C'est ensuite en story que Karine Le Marchand s'est exprimée sur ce tournage qui était, semble-t-il, riche en émotions. En voiture, alors qu'elle venait de boucler la dernière émission de cette saison 14, on peut l'entendre dire aux personnes qui l'accompagnent : "Les filles, je ne sais pas si on vieillit ou quoi, mais on n'a jamais autant pleuré qu'à ce bilan. Moi quoi : quatre, cinq fois ? Oh la la, je pense que c'est l'âge. J'ai plus de larmes, bilan exceptionnel." Des larmes de joie à coup sûr.

On ne sait pas encore quels agriculteurs ont trouvé l'amour à l'issue de L'amour est dans le pré. Mais selon nos confrères de TV Mag, sept agriculteurs vivraient actuellement le grand amour. Pour savoir lesquels, il faudra continuer à suivre l'émission chaque lundi, à partir de 21h.