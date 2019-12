L'amour est dans le pré 2019 : Maud dévoile les dessous du bilan en photos

Les téléspectateurs qui suivaient assidûment L'amour est dans le pré 2019 devront se trouver une autre occupation le lundi. Le 2 décembre, M6 a diffusé la première partie du bilan de la saison 14 - l'occasion de prendre des nouvelles de Didier, Jean-Michel, François le Bourguignon, Yves et Francis -, et ce sera le 9 décembre au tour de Laurent et Maud, Sandrine, Bernadette, Sophie, Charles-Henri, Robert et François le Vendéen de se confier à Karine Le Marchand sur l'état de leurs amours.

En attendant le grand jour, les internautes peuvent découvrir des photos inédites du tournage du bilan grâce à Maud. La compagne de Laurent en a en effet publiées plusieurs et la bonne humeur semblait être au rendez-vous. Lors de la captation de cette émission spéciale, tournée en septembre dernier au Mas de So, près d'Avignon, la Franc-Comtoise n'a pas manqué de s'immortaliser avec les autres agriculteurs, près d'une piscine. "Bilan avec les copains", a-t-elle écrit en légende. On peut également découvrir la joyeuse bande posant tout sourire juste avant ou après une partie de pétanque. Un bonheur qui fait plaisir à voir.