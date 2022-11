L'amour est dans le pré : "Coup de foudre" inattendu entre deux candidats, révélations des mois plus tard

Ce lundi 14 novembre, M6 va diffuser la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré, signant ainsi la toute fin de la saison 17. La semaine passée, les téléspectateurs avaient déjà pu assister aux séances de papotages entre Karine Le Marchand et une première salve d'agriculteurs, dont Thierry qui a révélé fréquenter une nouvelle femme ou encore le Corse Sébastien, mais aussi Noémie et Alain. Pour la jeune femme, l'aventure s'est révélée bénéfique puisqu'elle file toujours le parfait amour avec l'agriculteur qu'elle convoitait, Guillaume. En revanche, c'est seul qu'Alain se présentait devant l'animatrice. Des expériences complètement différentes donc pour les deux candidats et pourtant, un lien complice s'est tissé entre eux.

Sur Instagram, Noémie était heureuse de pouvoir enfin lever le voile sur sa relation avec Alain, lequel est devenu son meilleur ami en coulisses. La brunette qui a longtemps été humiliée durant sa jeunesse le considère même comme "sa plus belle rencontre" en légende de sa publication, n'hésitant pas à lui déclarer tout son amour. "Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma plus belle rencontre lors de cette aventure (après mon lapin des îles), ce coup de foudre amical que peu vivent dans leur vie, un soutien, un compagnon de bêtises mais surtout une connaissance qui est devenu un ami. Un ami très cher à mes yeux, donc oui on ne se connaît pas depuis mille ans mais je suis plus proche de toi en six mois que de certaines personnes en dix ans. Je tenais à vous le dire et surtout à te le dire : Alain, je t'aime", lit-on.