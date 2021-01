L'amour est dans le pré : Delphine, première agricultrice homosexuelle, a été inscrite par son ex

L'amour est dans le pré s'apprête à faire son grand retour sur M6 pour sa seizième saison. Mais avant de découvrir les incontournables speed-datings et séjours à la ferme, place d'abord à la diffusion des portraits. C'est de cette manière que les douze nouveaux agriculteurs (neuf hommes et trois femmes) pourront recevoir les lettres de leurs futurs prétendants et prétendantes. Ainsi, le 1er février 2021 signe le début de l'aventure pour ces candidats en quête d'amour. Les téléspectateurs feront notamment la connaissance de Delphine, une arboricultrice bio, originaire d'Occitanie.

Âgée de 47 ans, Delphine a ce qu'on pourrait appeler un parcours atypique. En effet, bien qu'issue d'une famille agricole, elle n'a pas tout de suite été séduite par ce milieu. Delphine a donc travaillé dans l'humanitaire et a été pendant dix ans postière en Haute-Savoie avant de se mettre à produire des cerises, des kakis, des prunes et des raisins. Delphine espère désormais que son train de vie tapera dans l'oeil d'une femme. Célibataire depuis un an et demi, elle a partagé la vie de deux femmes dans le passé, n'ayant pris conscience de son orientation sexuelle qu'à 25 ans. "Je n'avais jamais vu deux filles s'embrasser, je ne savais même pas que ça existait", a-t-elle confié dans le communiqué de M6. Patricia est incontestablement celle avec qui elle a eu la relation la plus longue puisqu'elles sont restées ensemble pas moins de douze ans. C'est d'ailleurs cette dernière qui a pris l'initiative d'inscrire son ex à l'émission. Preuve qu'elles sont restées en très bons termes malgré leur rupture.

À noter qu'en seize saisons, c'est la première fois qu'une candidate homosexuelle est au casting. Auparavant, Karine Le Marchand avait toutefois déjà aidé trois agriculteurs gays à trouver l'amour : Guillaume en saison 10, Thomas en saison 13 et plus récemment Mathieu, lors de la 15ème saison.

Retrouvez L'amour est dans le pré, la diffusion des portraits le 1er février 2021 sur M6