L'amour est dans le pré : Grosse déception amoureuse pour une candidate avec un ex-prétendant

Julie ne sait malheureusement que trop bien ce que c'est de vivre une désillusion amoureuse. Après avoir vécu une idylle de deux ans avec son prétendant Jean-Michel, la candidate de L'amour est dans le pré 2017 (M6) a tenté de se reconstruire. Puis elle s'est rapprochée d'un autre homme qui lui avait écrit après la diffusion de son portrait. Un amour malheureusement à sens unique.

"J'ai rencontré un ami qui m'est très cher aussi. C'est mon meilleur ami mais je suis très amoureuse. (...) Aujourd'hui, j'attends de voir ce que la vie va me réserver. Je ne cherche pas forcément car mes sentiments sont assez forts, donc peu importe si ça va un jour plus loin avec lui ou pas, je me laisse guider", nous avait confié la belle éleveuse de chevaux de 39 ans fin mai. Un sujet qu'elle a de nouveau évoqué avec nos confrères de Femme Actuelle.

Julie a rappelé qu'après sa rupture avec Jean-Michel en 2019, elle avait "recontacté quelqu'un qui [lui] avait écrit juste après la diffusion de [son] portrait, mais qui ne voulait pas passer par l'émission". Tous deux ont ainsi appris à se connaître et, au fil du temps, il est devenu son meilleur ami. Mais de son côté, la charmante blonde - qui a beaucoup minci - a fini par développer des sentiments amoureux. "Alors que lui de son côté, non. Cette personne correspond à tout ce que je recherche. Lui n'a pas envie de plus. Il a eu la gentillesse d'accepter qu'on prenne un peu de distance. Mais ce lien ne se coupera jamais", a-t-elle précisé.

Son meilleur ami lui a fait savoir qu'un jour peut-être, il verrait en elle plus qu'une simple amie. "Mais aujourd'hui, sa vie et ses blessures font que c'est comme ça. Je ne sais pas comment la vie va faire évoluer ce lien. Je n'ai pas envie de chercher ailleurs. Par contre, peut-être qu'on mettra quelqu'un sur ma route. Mais je ne vais pas faire la démarche de trouver quelqu'un parce qu'il faut que je passe à autre chose. Je n'ai pas besoin d'être en couple comme c'était le cas avant", a conclu Julie. L'avenir lui dira donc si c'est accompagnée, ou non, qu'elle poursuivra sa route. Elle n'a en tout cas pas abandonné l'idée de devenir maman.