L'amour est dans le pré : Rupture d'un couple phare au mode de vie peu commun

Qui dit lundi, dit nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Les téléspectateurs ont ainsi pu suivre la suite des aventures de Guillaume ou encore Alain le 17 octobre 2022. Ensuite, c'est un inédit de L'amour vu du pré qui a été diffusé, l'occasion d'apprendre une triste nouvelle.

Sébastien, candidat en 2017, était de retour devant les caméras. Il a fait le déplacement chez Gégé et Anne-Marie (qui se sont mariés) afin de commenter le dernier épisode de L'amour est dans le pré. Au passage, il a donné de ses nouvelles et elles étaient bien tristes. Le charmant éleveur de vaches et de brebis a annoncé qu'Emilie et lui avaient rompu, pour une raison qui n'a pas été précisée. "Elle va super bien. Elle va à l'école depuis l'année dernière déjà. Elle va avoir 4 ans. Ca passe", a tout d'abord confié le candidat à propos de leur fille Giulia. Il a ensuite ajouté qu'"en ce moment l'amour, c'est le calme plat".

Malgré tout, Sébastien ne perd pas espoir. Il croit toujours en l'amour et n'a pas hésité à dévoiler ce qu'il recherchait chez une femme. "Je n'ai pas de préférences physiques. De caractère, il faut quelqu'un qui aime rire déjà. Maintenant je passe encore plus de temps pour la ferme donc il faudrait quelqu'un qui aime les animaux et qui dans l'idéal puisse se déplacer rapidement. Elle pourrait m'écrire", a-t-il lancé. La voix off a ensuite dévoilé l'adresse à laquelle il était possible de lui envoyer un courrier.

Rappelons que Sébastien était immédiatement tombé sous le charme d'Emilie, lors du tournage de L'amour est dans le pré. Très vite, ils se sont donc mis en couple et ont emménagé ensemble. Mais au bout de six mois de vie commune, chacun a vécu séparément. Alors qu'elle était enceinte, la brunette avait fait le choix de repartir vivre dans le Sud avec sa fille née d'une précédente union. Une situation familiale annoncée en août 2019 à l'occasion d'un Que sont-ils devenus ? Le public avait donc appris que l'agriculteur avait bien du mal à vivre en famille recomposée, ce qui donnait lieu à de nombreuses disputes.