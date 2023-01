L'amour est dans le pré : Un ancien candidat en couple, il présente officiellement sa chérie

Cette année, la saison 17 de L'amour est dans le pré a été présentée aux téléspectateurs de M6. Ces derniers ont alors eu l'occasion de découvrir Nadège, une inséminatrice équin qui vient de Bretagne. À 31 ans, cette jolie brune ne s'épanouissait qu'à travers sa carrière mais ressentait un gros vide sentimental. Avec l'émission, elle espérait alors vivement rencontrer le partenaire idéal et avait fondé ses espoirs en Corentin et Maxime, deux prétendants pour qui elle avait craqué lors des speed-datings. Malheureusement, le séjour à la ferme n'avait rien donné avec aucun d'entre eux.

Qu'à cela ne tienne, 2022 s'est finalement révélée positive pour au moins l'un des deux hommes, à savoir Corentin. Et pour cause, le jeune homme a fini par trouver la perle rare. Et, dimanche 1er janvier 2022, il a décidé de la présenter à sa communauté Instagram. "Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite de vos projets et l'accomplissement de vos rêves, je vous souhaite des moments de joie intense entourés de ceux que vous aimez ! Pour moi 2023 commence avec Marine", a-t-il légendé sous une photo de leur couple.