L'amour est dans le pré : Un couple emblématique toujours ensemble, rare apparition

Rappelons qu'un mariage pour Nathalie et Victor serait une suite logique dans leur belle histoire. Lors de leur rencontre dans L'amour est dans le pré en 2017, Nathalie et Victor avaient eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Après avoir terminé l'émission ensemble, le couple a accueilli son premier enfant l'année suivante, en 2018, dont on ne connaît toujours pas le prénom. Un petit garçon que la très discrète Nathalie a mis six mois à présenter sur ses réseaux sociaux. "Nous avons hésité avant de le révéler car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit médiatisé", expliquait-elle lors d'une interview pour Purepeople.com en avril 2019.

Au passage, la productrice et vendeuse de fromages de chèvre avait fait part de son bonheur d'être devenue maman avec Victor : "Le bébé, c'est ce qui nous soude le plus...", nous confiait-elle.