L'amour est dans le pré : un couple star spoile une partie du bilan de l'émission

"Quand on les a vu, on savait déjà qu'on avait les mêmes valeurs, la terre, la tradition, le travail... nos yeux se sont croisés et on a senti l'émotion qui parlait.(...) Jean-François, nous nous connaissions sans nous connaître du salon de l'agriculture ou avec le coeur d'hommes les Pastous, ils venaient faire chanter nos coeurs, Delphine avait demandé d'échanger une fois avec Pierre au tout début de l'aventure pour se rassurer auprès du dinosaure... Melanie, un petit rayon d'amour, sensible mais forte, fragile mais entière, un peu comme moi... même à l'heure des réseaux, notre ligne de conduite a toujours été, de ne pas rentrer en contact avec les candidats de la nouvelle saison avant le bilan pour ne pas interférer avec leur belle aventure et laisser leur histoire naître avec leur saison, et les bons conseils de de tata kaka et de l'équipe de prod qui sont nos nounous de la première heure. (...) Nous avons commenté le bilan dans L'amour vu du pré il y a quelques jours alors nous avons sauté le pas... très beau moment mêlé de larmes et de joie", ont-il écrit en commentaire.

Delphine aussi apparaît en effet sur l'image et elle est seule. Cela veut-il dire qu'elle est célibataire ? Réponse au bilan.