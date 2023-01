La femme d'un ex-Bleu affiche sa transformation physique hallucinante, trois mois après son accouchement

En couple avec le footballeur français Moussa Sissoko (qui a notamment joué dans l'équipe de France et a participé à l'Euro 2020), l'ancienne candidate de Koh-Lanta Marylou Sidibé vit sur un petit nuage. Devenue maman de deux enfants, dont le dernier, Madi, est né le 26 septembre 2022, la jeune femme pratique quotidiennement une activité sportive afin de retrouver sa ligne parfaite d'avant sa grossesse. Particulièrement accro aux pilates, elle partage régulièrement des vidéos de ses séances avec ses abonnés Instagram.

Mardi 10 janvier 2023, l'ex aventurière s'est emparé de son téléphone pour prendre sa silhouette actuelle en photo. À cette occasion, elle a posté un montage photo en story, montrant ainsi l'évolution de son corps l'espace d'un mois et demi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est bluffant. Exit le petit bidou un peu mou, la femme de l'ex footballeur international affiche désormais une silhouette parfaitement lisse et tonique, un fessier bombé et une taille bien marquée. Pourtant, d'après elle, il n'y a aucun kilo de différence entre les deux clichés. "64kg sur les deux photos ! Même ma posture a changé !", constate-t-elle en légende. De même, elle dévoile faire des séances de gymnastique hypopressive, une discipline qui consiste à retrouver son tonus abdominal.