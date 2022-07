La mère d'Emmanuel Macron complice avec ses petits-fils Louis et Paul-Arthur, sportifs et chics au 14 juillet

Ce 14 juillet 2022, après le défilé sur les Champs-Elysées, où Emmanuel et Brigitte Macron étaient très affectueux l'un envers l'autre, Stéphane Bern a assuré le show au pied de la tour Eiffel. L'émission Le concert de Paris, retransmise sur France 2, a séduit plus de 2,9 millions de téléspectateurs pour 20 % de parts de marché. Sur scène, celui qui partage sa vie avec Yori a captivé le public notamment avec ses incroyables chaussures tricolores signées Christian Louboutin. En backstage, celui qui a animé cette soirée musicale avec Nadine Sierra et Léa Desandre, et Gauthier Capuçon a pu rencontrer les nombreux invités présents parmi lesquels Françoise Noguès, la mère d'Emmanuel Macron, accompagnée de ses petits-fils.

L'occasion de voir que les enfants du frère du président français, Laurent Macron, ont bien grandi. Souriants, Louis – jumeau de Margaux – et Paul-Arthur Macron ont pris la pose près de leur mamie, avec fierté. Ils arboraient tous les deux un look sportif et chic aux couleurs vives, du rouge et du bleu. Adorables têtes blondes qui affichent un air indéniable du clan Macron. Si Emmanuel Macron est discret et pudique sur sa relation avec sa famille, des détails ont été donnés dans une enquête du magazine Gala sur la relation du président de la République révélant notamment à quel point il est proche de sa mère, Françoise.

Une grand-mère gâteau

Médecin-conseil à la Sécurité sociale, elle a eu trois enfants : Estelle, médecin néphrologue, Laurent, radiologue et Emmanuel, président. Et en grand-mère parfaite, elle n'hésite pas à emmener avec elle ses petits-enfants dès qu'elle le peut. Et ce 14 juillet 2022, ce sont Louis et Paul-Arthur qui ont eu la chance d'être à ses côtés pour un concert mémorable où les plus grands talents de l'art lyrique et de la musique classique se sont ainsi mis au service d'une fête populaire et citoyenne. Un superbe concert qui s'est achevé par le feu d'artifice conçu cette année par David Proteau et le savoir-faire des équipes de l'artificier Ruggieri. À cette soirée, étaient aussi présents Anne Hidalgo, - qui a lancé l'événement - Michel Field, Harry Roselmack, Delphine Ernotte, Squeezie, Richard Orlinski.