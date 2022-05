Emmanuel Macron complice avec son frère et sosie, son beau-fils et ses gendres... pour l'amour du foot !

Après la solennité de son investiture en tant que président de la République réélu, Emmanuel Macron s'est rendu, le même jour, dans les tribunes du stade de France à Saint-Denis le 7 mai 2022. Et s'il était entouré de sa famille pour la matinée à l'Elysée, il a retrouvé une partie de ses proches pour le match qui a opposé les joueurs de Nantes à ceux de Nice. Avec son frère, et sosie, Laurent Macron, son beau-fils Sébastien Auzière et ses gendres Antoine Choteau - compagnon de Tiphaine Auzière - et Guillaume Jourdan - marié à Laurence Auzière, le chef de l'Etat a assisté à la victoire du FC Nantes pour la Coupe de France.

Avec leurs enfants, les hommes du clan Macron-Trogneux (le nom de jeune fille de Brigitte Macron) ont pu partager un grand moment de liesse sportive. Loin du protocole de l'Elysée et de ses dorures que tous ont apprécié dans la matinée, les proches du président ont applaudi le match de football intense qui a fini sous les fumigènes jaunes et verts. En effet, ce sont les couleurs du FC Nantes qui a remporté la Coupe de France face à Nice. "On a fait le boulot sur le terrain, vous avez fait le boulot en tribune", a salué le défenseur Nicolas Pallois depuis un bus aux couleurs du club, sous les cris de joie des Nantais, en rentrant dans sa ville le lendemain, rapporte l'AFP.

Les Nantais on remporté samedi la quatrième Coupe de France de leur histoire, en battant en finale le favori Nice (1-0). Ils attendaient de remporter un trophée depuis 2001, année de leur sacre en première division, et n'avaient plus remporté la Coupe de France depuis 2000. Nantes a remporté sa quatrième Coupe de France en battant Nice (1-0) grâce à un penalty de Ludovic Blas (47e), samedi à Saint-Denis. Le FCN s'impose après 1979, 1999 et 2000 et décroche son premier trophée depuis son huitième titre de champion de France, en 2001. Les Nantais sont qualifiés pour les poules de la prochaine Ligue Europa.

Si les relations entre la famille de Brigitte Macron et celle de son mari n'ont pas toujours été évidentes en raison de leur écart d'âge au début de leur relation, aujourd'hui, c'est une famille élargie, recomposée et soudée qui a été remarqué en ce samedi 7 mai, vibrant pour le pays et pour l'amour du football.