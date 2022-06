Emmanuel Marcon et sa mère : le drame familial qui se cache derrière leur relation fusionnelle

Avant de devenir un homme politique à la trajectoire fulgurante, Emmanuel Macron a été un enfant, celui de Françoise Noguès. S'il est discret et pudique sur sa relation avec sa famille, des détails sont donnés dans une enquête du magazine Gala sur la relation du président de la République avec les femmes. Fusionnel avec son épouse Brigitte Macron, il est aussi très proche de sa maman. Une douloureuse épreuve se cache derrière leur lien puissant.

Critiqué pour son manque d'affect, Emmanuel Macron le garde pour ses intimes. Sa femme évidemment, mais pas seulement. Il est très proches des enfants de la première dame, Sébastien, Laurence et Tiphaine ainsi que leurs enfants qui surnomment le chef d'état "daddy". Avec sa propre famille, le dirigeant de 44 ans est très discret mais durant la soirée de sa victoire, on a pu voir sa complicité avec son frère Laurent devant les objectifs, tandis que ses parents, divorcés, se sont montrés unis lors de son grand jour de sa réélection le 24 avril dernier. Durant la cérémonie d'investiture quelques jours après, sa mère Françoise Noguès, les yeux brillants, a longuement étreint son fils prodigue, rappelant la force de leur relation.

Une proximité qui est née dès le premier jour, indique Gala : "Il est pour elle, ce fils qui est né après la perte d'une enfant mort-née. Françoise Noguès s'acharne à vouloir le protéger. Président ou pas, elle lui envoie des petits messages pour qu'il pense notamment à se couvrir les jours de grand froid." Médecin-conseil à la Sécurité sociale, elle a eu trois enfants : Estelle, médecin néphrologue, Laurent, radiologue et Emmanuel, président. Il y a exactement cinq ans, elle avait été captée à sa sortie de l'Hôtel de ville après la première victoire de son fils, alors qu'elle regagnait sa voiture : "Mon fils est exceptionnel mais ça, je le savais. Je suis très émue aujourd'hui, c'est une journée difficile pour moi." Pour Paris Match, elle déclarait : "Je me suis réveillée ce matin, je n'y croyais pas, je ne savais plus si j'étais dans un rêve." Un quinquennat plus tard, l'émotion est intacte.

