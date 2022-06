Emmanuel Macron séducteur ? "Il y avait des filles très jolies au cabinet ministériel mais..."

Depuis son premier quinquennat, Emmanuel Macron est critiqué pour sa garde rapprochée très masculine. Depuis sa réélection, le président a mis plus que jamais en avant les femmes, en choisissant Elisabeth Borne comme Première ministre. On connaît sa relation fusionnelle avec son épouse Brigitte Macron, mais le magazine Gala a souhaité enquêter sur le rapport du chef de l'Etat de 44 ans avec la gent féminine.

Très proche et complice avec Brigitte Macron, son alliée avec laquelle il a construit une relation si forte, Emmanuel Macron est aussi un séducteur. Mais il ne véhicule pas l'image classique, qu'on peut souvent voir dans le milieu de la politique. Corinne Lhaïk, journaliste à L'Opinion et coauteure de La nuit tombe deux fois (Fayard) le décrit ainsi : "Contrairement à d'autres hommes politiques, il ne porte pas un regard d'homme sur les femmes." Un collaborateur de l'époque précise à Gala : "A Bercy, il y avait des filles très jolies au cabinet ministériel mais il ne les voyait pas."

L'art de la séduction, Emmanuel Macron le maîtrise mais de façon non genrée : "Il séduirait n'importe qui, mais c'est toujours très intellectuel chez lui, et dans le but de servir sa propre cause", indique un observateur de la vie politique. "Il est très tactile, mais beaucoup moins avec les femmes, conscient que cela pourrait être mal interprété, remarque Corinne Lhaïk. Il est capable de taper sur la cuisse de Donald Trump, mais ne se le permettrait pas avec Kamala Harris, la vice-présidente des Etats-Unis." Ce que l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye confirme cela dans dans le livre de Paul Larrouturou et Eliot Blondet, Elysée Confidentiel (Flammarion) : "Il a mis du temps à s'apercevoir que j'étais une femme."

Marié depuis 2007 avec Brigitte Macron, le président de la République ne flirte pas, il veut accrocher le regard de ses interlocuteurs, femme ou homme. Pour le reste, il s'agit de sa vie privée, qu'il préserve autant que possible. Son épouse est son ancrage dans la réalité et lui permet de garder les pieds sur terre quand il veut s'envoler, lui qui a fait une ascension fulgurante depuis qu'il a été ministre de l'Economie.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Gala du 9 juin 2022