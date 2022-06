La Petite Maison dans la prairie : un acteur de la série mis en examen pour viol en France !

Radames Pera a été mis en examen pour agression sexuelle et viol aggravé sur mineure de moins de 15 ans. Une information révélée ce vendredi 24 juin par BFM TV. L'acteur de 61 ans, qui a été accusé au mois de juillet 2021 d'avoir abusé d'une fillette de cinq ans, "a toujours nié les faits devant les enquêteurs", a révélé le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette. Ce dernier a également expliqué que cette mise en examen va "permettre de poursuivre des investigations longues et poussées dans un dossier complexe et atypique".

Mais la détention provisoire n'est pas réclamée car le suspect collabore et répond à toutes les convocations de justice. Il ne possède par ailleurs aucun antécédent judiciaire en France, là où il est installé depuis plusieurs années, du côté de la Marne. L'enquête est toujours en cours, l'objectif étant de trouver des éléments constitutifs des faits reprochés, des témoignages et peut-être même d'autres victimes.

Programme culte

Celui qui interprète le Petit Scarabée dans la série Kung-fu avait rejoint le Nord-Est de la France en 2017, deux ans après avoir épousé sa femme qu'il avait rencontré en dans le sud de la France. Il possède notamment un enfant avec elle. Il avait fortement contribué au succès de la série "La Petite Maison dans la prairie", diffusée de 1974 à 1983 par la chaîne américaine NBC.

L'acteur New-Yorkais interprétait alors le rôle de John Sanderson Edwards, le jeune fiancé de Mary Ingalls, l'une des héroïnes de l'histoire, jouée par l'actrice Melissa Sue Anderson. Mélissa Gilbert, qui avait subiune lourde opération en 2020, jouait quant à elle le rôle principal de la série en incarnant Laura Ingalls.

Ce programme, au générique inoubliable, a traversé plusieurs générations. Il est toujours diffusé en France. Depuis de nombreux mois, une rumeur court selon laquelle une nouvelle version du programme pourrait voir le jour prochainement. Une nouvelle qui raviverait sûrement tous les fans, très nostalgiques depuis l'arrêt de la série, le 21 mars 1983.