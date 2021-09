Lââm (Danse avec les stars 2021) : Sa condition pour éviter des problèmes avec sa famille

C'est le 17 septembre prochain que TF1 donnera le coup d'envoi de Danse avec les stars 2021. Le casting ayant été officialisé, les personnalités commencent à se confier sur cette nouvelle belle expérience. Dans le cadre de la conférence de presse, Lââm a notamment dévoilé à nos confrères de Télé Loisirs sa condition pour participer au programme.

On peut dire que la chanteuse de 50 ans aime les défis ! Après avoir participé à The Island Célébrités en 2018, l'interprète de Petite soeur fera son retour à la télévision dans la nouvelle saison de Danse avec les stars. Et mi-août, elle ne cachait pas qu'elle avait une appréhension concernant le rapprochement physique avec son partenaire. "La seule chose qui me fait peur, c'est de toucher un autre homme que mon mari. Heureusement, il est de mon côté. Il m'a dit : 'Vas-y à fond et ne t'en fais pas pour moi. C'est de la comédie.' Je suis donc plus à l'aise", expliquait-elle à Télé Star.

Lââm avait également une autre crainte : ses tenues. Du côté des hommes, il arrive que certains dansent le torse nu et du côté des femmes, les petites robes sexy sont souvent de mise. Elle a donc demandé une petite faveur à la production de Danse avec les stars. Après avoir précisé qu'elle avait déjà refusé de participer au concours de danse car elle a toujours été complexée par son corps, elle a confié à Télé Loisirs : "De par mes origines [tunisiennes, NDLR], on ne montre pas son corps. Je me suis dit que si c'était pour encore faire des problèmes dans la famille... (...) Dans la famille, tu montres un bout de chair, tu es dévergondée. J'ai mis une perruque rose, ça a déjà été quelque chose. Et puis j'ai de gros tatouages, je n'ai pas envie de faire camionneur avec une robe. Je leur ai demandé de les cacher."

Le public ne verra donc pas Lââm avec "des choses courtes". Mais elle a vite précisé que "cela peut être sexy", sans être pour autant vulgaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sur ses tenues qu'elle sera jugée mais pour ses performances sur le plateau. Ce sont Jean-Paul Gaultier, François Alu et Denitsa Ikonomova (quadruple gagnante du show) qui auront cette lourde tâche. Ils auront aussi le plaisir de voir évoluer Lucie Lucas, Moussa (Koh-Lanta), Aurélie Pons, Lola Dubini, Wejdene, Bilal Hassani, Jean-Baptiste Maunier, Gérémy Crédeville, Tayc, Michou le jeune youtubeur et la star internationale Dita Von Teese sur le parquet.

Les participants ont eu la surprise de voir de nouveaux danseurs intégrer l'aventure : Coralie Licata (la femme du danseur emblématique Christophe), Samuel Texier, Adrien Caby, Joel Luzolo et Elsa Blois. Certains anciens, comme Christian Millette, ont donc dû céder leur place.