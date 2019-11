Lââm en froid avec Cyril Hanouna ? Sa réponse décalée

Une publication qui a fait réagir l'animateur dans l'émission diffusée le 12 novembre 2019 : "Et j'espère que Lââm va venir dans l'émission. J'aimerais l'inviter parce que c'est la plus grande Darka de ces quinze dernières années. Voilà on te kiffe Lââm", affirmait-il sous les applaudissements du plateau.

En septembre 2016, Cyril Hanouna avait invité Lââm à venir jouer les chroniqueuses sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et c'est dans un costume de chouette, descendant du plafond, que la chanteuse avait fait son entrée sur le plateau. Une séquence qui avait beaucoup fait rire le public et les chroniqueurs, mais dont elle n'a jamais gardé un très bon souvenir : "J'ai risqué ma vie chez TPMP dans un costume de cent kilos, pendue au plafond, étranglée, où je pouvais à peine respirer. Après, virée !", s'était-elle insurgée, quelques mois plus tard, toujours sur Twitter.

Fort heureusement, la hache de guerre semble désormais enterrée entre Lââm et Cyril Hanouna, après plusieurs années de brouille.