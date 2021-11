Lââm éprouvée par la mort de son mari : photo inédite de leur mariage et message poignant

Sa peine est insurmontable et, de son propre aveu, seule sa mort à elle l'apaisera. La chanteuse Lââm pleure toujours le décès de son mari Robert Suber, emporté par un cancer fulgurant du pancréas. Sur son compte Instagram, la star de 50 ans poste régulièrement des photos de lui et d'eux, avec des messages poignants. Sa dernière publication lève le voile sur leur discret mariage.

Mardi 23 novembre 2021, Lââm a donc de nouveau sorti ses archives photos pour partager une rare image de son union avec Robert Suber, survenu en 1996. Le couple devait fêter cette année ses 25 ans de mariage... "RIP my big love. My lovely husband, my best friend. My brother, my heart, my soul. Notre mariage. J'entends encore 'Pour le meilleur et pour le pire...' Repose en paix l'homme de ma vie. Tu ne méritais pas de partir comme ça. Putain de cancer du pancréas. Il a tellement, tellement, tellement souffert. J'ai tellement souffert. On est impuissants. 26 ans ensemble. 25 ans de mariage. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Prayers, courage, condoléances to Suber Family", écrit, en français et en anglais, la chanteuse pour saluer la mémoire de son défunt mari, américain d'origine.