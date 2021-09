Lââm "ingérable" dans Danse avec les stars 2021 : la chanteuse réagit à la rumeur

Vendredi 17 septembre 2021, Lââm a été éliminée de l'émission Danse avec les stars 2021 (TF1). Sa prestation sur un quickstep au côté de son partenaire Maxime Dereymez, a été la moins bonne de la soirée. Mais voilà, depuis son départ de l'émission, une rumeur concernant son comportement sur le plateau du programme fait rage. L'artiste qui chante pour ceux qui sont loin de chez a donc décidé de contre-attaquer.

C'est sur Instagram, mardi 21 septembre 2021 qu'elle a publié un texte répondant à un article qui dénonçait ses exigences derrière les caméras mais aussi son côté ingérable. Accompagné de dizaines d'émoticônes qui pleurent de rire, elle a déclaré : "Mes exigences étaient dans mon contrat. 'Avoir mon maquilleur et coiffeur'. C'est tout à fait normal !!!! N'importe quoi. Je n'ai pas demandé une loge en or. Et je n'ai jamais changé la chorégraphie. Comme si que j'avais le pouvoir de changer quoi que ce soit sur TF1 dans Danse avec les stars moi. Je ne suis pas chorégraphe et directrice de la production. 'Que moi je demande de changer la chorégraphie quelques minutes avant le prime' ????? La blague de l'année. N'importe quoi les gars." Voilà qui est clair, elle nie tout en bloc.