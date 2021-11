Lââm sort de ses gonds en plein deuil : la mort de son mari liée à son hygiène de vie ? Elle s'insurge

Malheureusement, malgré cette hygiène de vie impeccable, Robert Suber a été rattrapé par la maladie. L'artiste est décédé le 25 octobre des suites d'un cancer du pancréas. "Il n'a juste pas eu de chance avec son cancer du pancréas venu de nulle part, point barre ! (Apparemment héréditaire ou anxiété) Et moi non plus, les cafards je ne bois pas, je ne fume pas et je ne me drogue pas ! Arrêtez de prendre tous les artistes pour des drogués et des alcooliques ! RESPECTEZ LA MEMOIRE DE MON MARI, MERCI."

Bouleversée, l'artiste franco-tunisienne, qui peut compter sur le soutien de ses amis, comme Maxime Dereymez ainsi que ses fans, a déclaré dans l'espace commentaire qu'elle n'avait plus l'envie de vivre et souhaitait "mourir", tant sa souffrance est grande. Face à cette détresse, de nombreux internautes lui ont suggéré de prendre ses distances avec les réseaux sociaux et de s'accorder un peu de répits pour faire face à cette douloureuse épreuve.