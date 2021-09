Lady Gaga en diva, face à Nicole Kidman et Tom Hanks : pluie de stars pour une soirée cinq étoiles

Le 25 septembre 2021, l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles a organisé une immense fête afin de célébrer son ouverture le 30 septembre prochain. De nombreuses stars étaient conviées à cette soirée qui a honoré Sophia Loren et qui a pu compter sur le soutien deSteven Spielberg, mais aussi de Barbra Streisand. Parmi les invités, Lady Gaga a fait une superbe apparition avec une robe fourreau noire Schiaparelli accessoirisée d'une écharpe en tissu bleu XXL.

Habillée dans une robe noire de latex,Katy Perry était au bras de son fiancéOrlando Bloom (le père de sa fille Daisy née en août 2020). Sculpturale, Eva Longoria avait a choisi la traditionnelle robe noire sur le tapis rouge alors queNicole Kidman portait une robe fleurie Rodarte fendue.

De son côté, Cher a osé le pantalon léopard avec une veste structurée et un chapeau bicolore noir et beige. Amoureuse, Kaia Gerber était sublime dans une robe moulante Celine avec son chéri Jacob Elordi habillé également en Celine avec un smoking noir très élégant. D'autres personnalités étaient présentes comme Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, Halle Berry et son chéri Van Hunt ou encore Kate Hudson, Maggie Gyllenhaal, Adriana Lima et son homme Andre Lemmers, Colin Hanks, Michelle Rodriguez, Sara Paulson et Olivia Rodrigo.

L'Academy Museum of Motion Pictures a été conçu par Renzo Piano et sera dédié au cinéma. Sa construction a coûté 484 millions de dollars selon le Dailymail. Bill Kramer, directeur et président de l'Academy Museum, a déclaré que le musée s'était "engagé à célébrer et à défendre le travail des artistes, des chercheurs et des professions du cinéma à travers ses expositions, ses projections, ses programmes, ses collections et, désormais, son gala annuel".