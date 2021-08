Orlando Bloom les fesses à l'air en public : il pose (encore) nu et taquine Katy Perry

Depuis le début de leur romance, entamée en 2016, Orlando Bloom et Katy Perry se rendent régulièrement en Italie. Lors de leurs premières vacances ensemble, des photos montrant monsieur nu en pleine séance de paddle, non loin de la chanteuse quelque peu embarrassée, avaient fait grand bruit. Lors de son passage dans l'émission The Howard Stern Show, en juillet 2020, l'interprète de Smile avait alors expliqué que son fiancé avait tenté de la faire se déshabiller également, en vain.

"Je suis un peu Jim Carrey dans The Truman Show, alors j'ai pensé qu'il y aurait peut-être une chance [qu'il y ait des photographes]." Celle qui se dit être la plus "pragmatique" du couple avait ajouté : "Nous avions passé un moment plutôt détendu pendant une semaine et partout où nous regardions, c'était comme si tout le monde était nu. C'était l'Europe, c'était l'Italie, je pense qu'il voulait s'intégrer avec les locaux et c'était la fin du voyage."