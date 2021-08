Katy Perry : Sublime au bras de son mari Orlando Bloom, pot de colle amoureux

Vanessa Hudgens, John Legend et son épouse Chrissy Teigen, le top model Karolina Kurkova, Flavio Briatore et son épouse Elisabetta Gregoraci, ainsi que Sylvie Meis (l'ex-épouse de l'ancien footballeur Rafael Van Der Vaart) et son mari Niclas Castello étaient également de la partie. Au cours de son gala, LuisaViaRoma et l'UNICEF sont parvenus à lever 5 millions d'euros. Les fonds serviront à soutenir le travail de l'UNICEF, pour fournir des soins et une protection aux enfants les plus vulnérables dans le monde.

Avant de faire leur retour en Italie, Katy Perry et Orlando Bloom s'étaient envolés pour Venise, la Turquie puis Paris. Dans la capitale française, Katy s'est également produite lors d'un prestigieux dîner de la maison Louis Vuitton.

À chaque étape de ce trip, les deux fiancés ont partagé de superbes photos sur Instagram.