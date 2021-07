Katy Perry et Orlando Bloom : shopping et dîner romantique à Paris

Après Venise et Kaplankaya, en Turquie, Katy Perry et Orlando Bloom ont posé leurs valises à Paris ! Le couple avait commencé son séjour par un prestigieux dîner organisé par la maison Louis Vuitton. Il le poursuit avec au programme shopping et restaurant gastronomique...

Mercredi 7 juillet, les Parisiens ont peut-être vu passer une Mercedes-Benz Vito, à vitres teintées. Dedans, se cachaient Katy Perry, son fiancé Orlando Bloom, leur fille Daisy Dove (10 mois) et la maman de l'acteur. La joyeuse bande a sillonné les rues de la capitale et profité de son après-midi pour faire quelques emplettes. Katy et Orlando se sont arrêtés dans les boutiques Acne Studios, située rue Froissart dans le 3e arrondissement, et The Broker Arm, toujours dans le 3e.

Pour cette balade, Katy Perry portait une robe en jean brut et des ballerines marrons. Elle s'est changée, mercredi soir, pour un dîner au restaurant Le Grand Véfour, dans le 1er arrondissement. Cette fois vêtue d'une robe blanche à motifs floraux Erdem (et toujours chaussée de ballerines, mais noires), la chanteuse de 36 ans et interprète de la chanson Not The End Of The World (extraite de l'album Smile, sortie le 28 août 2020) a subjugué les photographes qui l'attendaient à sa sortie de l'établissement gastronomique.