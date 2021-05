Tom Hanks fête ses 33 ans de mariage avec Rita Wilson : mots d'amour et jolie photo à deux

Qui ne connaît pas Tom Hanks ? L'acteur a incarné des personnages mythiques au cinéma, de Forrest Gump à Seul au monde en passant par Philadelphia, il a marqué des générations avec sa bonhomie et son regard candide. À l'inverse, on connaît moins sa vie privée et celle qui partage sa vie, Rita Wilson. Et pourtant, elle est elle aussi comédienne. Vous avez pu la voir dans les séries The Good Wife et Girls. Elle dispose également d'un beau CV de productrice, notamment sur les films Mamma Mia! et Mariage à la grecque.

Marié jeune à l'actrice Samantha Lewes avec qui il aura deux enfants, Colin (1977) et Elizabeth (1982), Tom Hanks divorce en 1987 et se remarie rapidement avec Rita, en 1988. Ensemble, ils auront également deux enfants, Chet (1990) et Truman (1995). Une belle histoire qui se poursuit depuis, puisque les deux tourtereaux ont fêté le 1er mai 2021 leurs 33 ans de mariage !

Dans une belle publication Instagram, Rita Wilson, frappée par le coronavirus avec son mari, renouvelle son amour à celui qui partage sa vie depuis plus de trois décennies. "33 ans de mariage avec mon meilleur ami pour la vie, mon amoureux, mon homme. L'amour gagne", écrit-elle sobrement en commentaire d'une magnifique photo du couple au bord de l'eau, probablement en Grèce, un pays dont l'acteur est récemment devenu citoyen.

Cette très belle déclaration n'a pas mis longtemps à faire réagir sur Instagram. Au-delà des 250 000 likes, les célébrités se sont succédées pour féliciter le couple à la longévité rare à Hollywood. "Joyeux anniversaire mes beautés", a écrit l'actriceJulianne Moore, tandis que Cindy Crawford y est allée d'un : "Inséparables! Félicitations !". La superbe Julia Roberts, qui a partagé l'écran à plusieurs reprises avec Tom Hanks, a commenté : "Amour sur vous".