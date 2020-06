Forrest Gump: Avez-vous reconnu la fille de Tom Hanks, Elizabeth, dans le film ?

A Hollywood, le cinéma est parfois une affaire de famille dans laquelle la progéniture des stars du 7 art a sa part. Si ce n'est pas toujours aussi explicite que quand Will Smith se retrouve avec son fils Jaden pour partenaire principal (A la recherche du bonheur, After Earth) et fait tenir le rôle de sa fille (I am Legend) par Willow, fruit de ses amours avec sa femme Jada Pinkett Smith, ou quand Angelina Jolie joue Maléfique devant sa fille de 4 ans, Vivienne, en princesse Aurora, cela réserve parfois de jolies surprises. En 1994, la jeune Elizabeth Hanks, fille de Tom Hanks, faisait ainsi une discrète apparition dans Forrest Gump, succès planétaire qui acheva de consacrer son papa, récipiendaire de son deuxième Oscar du meilleur acteur en deux ans après son poignant triomphe pour Philadelphia l'année précédente.

Second enfant du premier mariage de l'acteur, avec l'actrice Samantha Lewes (décédée en 2003 des suites d'un cancer), Elizabeth Banks avait 11 ans, en 1993, lors du tournage dirigé par Robert Zemeckis. Et pour remplir le bus scolaire d'écoliers dans une fameuse séquence mettant en scène Forrest jeune (joué par Michael Conner Humphreys) ostracisé en raison de sa différence, le génial réalisateur de la saga Retour vers le futur n'est pas allé chercher très loin : son propre fils Alexander Zemeckis et la fille de Tom Hanks sont en effet deux des enfants qui refusent à leur camarade une place assise à côté d'eux.

Disparue des écrans, mais pas portée disparue

Si son frère aîné Colin Hanks, 43 ans, a suivi les traces de leur père et mène une carrière solide d'acteur au cinéma - de King Kong (2005) à Jumanji next level (2019) - comme en télévision - de Roswell (1999-2001) à Life in Pieces (2015-2019) -, Elizabeth Hanks, aujourd'hui âgée de 38 ans, s'en est éloignée après avoir fait un second caméo du même acabit en 1996 dans un autre film de Tom Hanks, That Thing You Do!. Après des études qui l'ont notamment vue passer en 2003 une année en Ecosse à l'Université St Andrews, berceau précisément à cette époque des amours du prince William et de Kate Middleton, la jeune femme ne s'est plus signalée dans le monde du divertissement... jusqu'au milieu des années 2010 : d'après sa fiche imdb, Elizabeth Hanks a participé en 2015 à un court métrage en tant qu'actrice, puis a prêté sa voix en 2019 à un programme court pour la télévision.

En revanche, le public a pu la voir de manière éclatante lors des réunions de famille publiques qui ont eu lieu en 2019 pour l'inauguration de l'étoile de sa belle-mère Rita Wilson sur le Hollywood Walk of Fame puis, quelques mois plus tard, début 2020, à l'occasion des cérémonies des Golden Globes et des Oscars, où Tom Hanks était nominé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour L'Extraordinaire Mr. Rogers. Des événements lors desquels Elizabeth se montrait ainsi avec ses demi-frères, Chet et Truman Hanks, issus du mariage en secondes noces de Tom et Rita, que l'acteur a connue sur un tournage au début des années 1980 et a épousée en 1988, un an après avoir divorcé de Samantha. A noter que Chet a fait une apparition dans le film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, mais s'est surtout fait connaître du grand public pour ses addictions...

Un frère prêt à le remplacer au pied levé

Pour en revenir à Forrest Gump, Elizabeth n'est pas la seule parente de Tom à avoir apporté sa contribution : le frère cadet de l'acteur, Jim Hanks, qui présente une ressemblance frappante avec lui, l'a doublé pour certaines des scènes de la course à pied à travers tous les Etats-Unis. Un temps fort du film culte qui ne figure pas dans le roman de Winston Groom dont il a été tiré et est inspiré d'une histoire vraie, celle du jeune Louis Michael Figueroa qui, en 1982, à l'âge de 16 ans, avait couru du New Jersey à San Francisco au profit d'une association de lutte contre le cancer.

