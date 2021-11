Lady Gaga en robe volante et bas résilles, Camille Cottin joue la transparence pour House Of Gucci

Le cinéma et la mode vont se rencontrer, à nouveau, en salles obscures, le 24 novembre 2021. Le réalisateur Ridley Scott dévoilera, à cette date, son nouveau projet intitulé House Of Gucci en France. Dans ce biopic très ambitieux et très attendu, les spectateurs découvriront les coulisses véritables de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre griffe italienne, dont l'histoire s'est tristement soldée par un meurtre. Et c'est ainsi qu'aux côtés d'Adam Driver et Jared Leto, Lady Gaga continue son petit bonhomme de chemin dans le monde merveilleux du septième art - elle incarne, dans le film, Patrizia Reggiani, l'épouse de Maurizio Gucci.

S'il faudra encore s'armer d'un peu de patience pour pouvoir regarder le long-métrage de Ridley Scott, certaines personnes ont pu voir le film House Of Gucci en avant-première, le mardi 9 novembre 2021, à l'Odeon Luxe Leicester Square de Londres en Angleterre. Et avec la présence exceptionnelle de l'équipe du film, s'il-vous-plaît. Lady Gaga, héroïne du tapis rouge, a fait crépiter les flashs dans une robe violette en voile, virevoltante, signée Gucci évidemment, avec sous cette tenue grand luxe des boots aux talons immenses et des bas résilles. Auprès d'elle, ses consoeurs et ses confrères Salma Hayek, Jared Leto, Adam Driver, Jeremy Irons, Camille Cottin, Madalina Diana Ghenea, Bimini Bon Boulash - finaliste de la saison de 2 RuPaul's Drag Race UK -, Amazonia, Janty Yates et Clara Amfo.

On n'arrête donc plus Stefani Germanotta, a.k.a Lady Gaga, qui enchaîne les projets musicaux tout en cumulant les rôles. Elle vient de collaborer, à nouveau, avec le jazzman Tony Bennett et assure toujours la promotion de son Chromatica et de ses divers remix. La comédienne et chanteuse a récemment été aperçue dans l'épisode spécial de la série Friends et a illuminé de grandes productions telles que les saisons 5 et 6 d'American Horror Story. Actrice confirmée, elle était parvenue à faire croire à la planète entière qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Bradley Cooper à l'époque de la sortie du film A Star is born pour booster le nombre d'entrées. C'est Joanne Tucker, l'épouse d'Adam Driver, qui doit être dans tous ses états...