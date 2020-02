Lady Gaga : Retour multicolore et déchaîné dans le clip de "Stupid Love"

Lady Gaga a travaillé sur ce nouvel opus à domicile, dans l'ancien studio de Frank Zappa. Elle a collaboré avec BloodPop, le producteur français Tchami ou encore Max Martin – à l'origine de Baby One More Time, s'il vous plaît. Un processus qui lui a procuré des émotions très fortes, espérant que ses nouveaux titres aient le même effet sur son public, les Little Monsters. "J'entendais ma voix et la musique et c'était si joyeux, une vraie célébration, poursuit-elle. C'était très émouvant de faire cet album. J'ai pleuré constamment, j'écrivais de la poésie tout le temps. Mais ce qui était différent, c'est que je ne me suis pas remise en question. C'était si réel et si honnête." On a hâte de découvrir ça...