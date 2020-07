Laeticia Hallyday à Paris : elle se régale chez son compagnon Pascal Balland

Il a vraiment tout pour lui. En plus de lui redonner le sourire, Pascal Balland régale également les papilles de Laeticia Hallyday. Il faut dire qu'il est propriétaire de trois restaurants à Paris, ce qui aide quand on veut obtenir une table pour sa belle et ses proches. Samedi 11 juillet, la maman de Jade et Joy a en effet passé une soirée de rêve dans un des établissements de son compagnon, accompagnée d'une partie de son clan.

Comme elle l'a dévoilé sur Instagram, Laeticia Hallyday a eu droit à une "jolie parenthèse d'amour" en compagnie de ses amis proches Jean-Claude Camus, Liliane Jossua et Dimitri Coste. Dans la soirée du samedi 11 juillet, la petite bande a pu déguster des bons petits plats dans le restaurant Marzo Rive Droite, dont le propriétaire n'est autre que Pascal Balland.

Laeticia Hallyday n'a pas manqué de poster une photo des alléchantes pizzas en story et en a profité pour remercier son homme et louer ses talents de restaurateur. "Le savoir faire comme en Italie, merci mon Pascal", complimente-t-elle en légende du cliché. Pour rappel, Pascal Balland est à la tête de trois restaurants à Paris, les pizzerias de luxe Marzo rive droite et gauche et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement.

De retour en France le 18 juin dernier pour trouver un accord définitif avec Laura Smet et David Hallyday dans la délicate affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, Laetitia ne chôme pas. Non seulement elle a enfin trouvé un accord définitif avec les ainés du rockeur, mais elle prend également beaucoup de temps pour ses proches, dont elle était séparée pendant le confinement.

Elle a aussi profité de ce retour en Europe pour s'offrir de courtes escapades romantiques avec Pascal Balland. Après l'Italie fin juin, le couple rentre tout juste d'un séjour paradisiaque sur l'île d'Hydra, au Sud d'Athènes.