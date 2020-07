Laeticia Hallyday : L'idylle entre Johnny et Deneuve ? Une "trahison" selon elle

Quelques jours seulement après avoir trouvé un accord avec Laura Smet, Laeticia Hallyday a accordé une nouvelle interview au magazine Paris Match de ce 15 juillet 2020. De retour en France depuis la mi-juin, la veuve de 45 ans a reçu nos confrères à Marnes-la-Coquette, dans la maison de Johnny, où elle n'habite quasiment plus depuis qu'il y est décédé, le 5 décembre 2017.

La paix retrouvée après un bras de fer de deux ans autour de l'héritage du Taulier, le deuil qu'elle partage avec ses filles Jade et Joy (15 et 11 ans), son désir de préserver à tout prix l'héritage musical de la star, sa nouvelle vie amoureuse avec Pascal Balland... cet entretien est également l'occasion pour Laeticia Hallyday de répondre aux rumeurs qui ont récemment fait état d'une liaison secrète entre Johnny et Catherine Deneuve. Dans son numéro du 4 juin dernier, Paris Match avait même parlé de "coup de foudre".

"La couverture de Paris Match sur Johnny et Deneuve m'a vraiment blessée. On a réécrit leurs vies, leur amitié. Je l'ai pris comme une trahison. Match, pour Johnny, c'était la famille, votre magazine l'a accompagné toute sa vie, s'est d'abord indignée la veuve du rockeur. Comment avez-vous pu donner du crédit à cette histoire inventée ?" Celle qui a partagé la vie de l'idole des jeunes durant plus de vingt ans a ajouté : "Johnny avait un côté manipulateur, il lui est arrivé de biaiser avec la vérité pour entretenir sa légende. Il était le seul légitime à pouvoir le faire. Je n'admets pas qu'on le fasse parler maintenant qu'il est mort."